Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Nachmittag höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Dell Technologies. Zuletzt ging es für das Dell Technologies-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 134,25 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Dell Technologies-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 134,25 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Dell Technologies-Aktie bei 134,58 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 132,68 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 122.700 Dell Technologies-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,66 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Gewinne von 9,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,07 USD. Im Vorjahr hatte Dell Technologies 1,78 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dell Technologies 1,17 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Dell Technologies im vergangenen Quartal 29,94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dell Technologies 25,01 Mrd. USD umsetzen können.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,52 USD je Dell Technologies-Aktie belaufen.

