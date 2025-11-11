DAX23.987 +0,1%Est505.694 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 -2,7%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.852 -0,9%Euro1,1573 +0,1%Öl64,28 +0,3%Gold4.138 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J RENK RENK73 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie gibt nach: Tech-Investor SoftBank macht Kasse und verkauft seine Anteile am KI-Riesen NVIDIA-Aktie gibt nach: Tech-Investor SoftBank macht Kasse und verkauft seine Anteile am KI-Riesen
Apple-Aktie etwas tiefer: iPhone Air-Launch wird offenbar verschoben Apple-Aktie etwas tiefer: iPhone Air-Launch wird offenbar verschoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

Der närrische Frohsinn ist ausgebrochen

11.11.25 11:29 Uhr

KÖLN (dpa-AFX) - In Köln, Düsseldorf und anderen Hochburgen des närrischen Frohsinns ist um 11.11 Uhr die neue Karnevalssession eröffnet worden. In Köln, wo der 11. 11. traditionell besonders groß gefeiert wird, hatten sich bei strahlendem Sonnenschein Tausende Kostümierte von auswärts eingefunden. Schon um 8.00 Uhr morgens standen vor manchen Kneipen und Partyzentren lange Schlangen. Frei nach einem Motto von Entertainer Guido Cantz: "In Köln klappt nicht alles, aber was wir definitiv können, ist Feiern."

Wer­bung

Für die Stadt stellt sich die Aufgabe, den Ansturm der Partytouristen in geregelte Bahnen zu lenken. Die Polizei ist mit etwa 1.000 Beamten in Köln präsent. Dazu kommen 450 Beschäftigte des Ordnungsamtes und 1.200 Mitarbeiter privater Sicherheitsdienste. Die meisten Besucher steuern den Bereich um die Zülpicher Straße an, das sogenannte "Kwartier Latäng", ein Studentenviertel, das für seine Bars und Kneipen bekannt ist.

Robert Habeck will nicht Karneval feiern

In Düsseldorf beginnt die Karnevalszeit damit, dass um 11.11 Uhr die Schelmen-Figur Hoppeditz zum Leben erwacht und vor dem Rathaus eine Spottrede hält. Auch in anderen Städten feiern Jecken und Narren am "Elften im Elften" den Start in die neue Session.

Das Treiben erschließt sich allerdings nicht jedem. Die in Köln wohnende Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge berichtete kürzlich: "Ich kann wirklich hart verhandeln, aber woran ich bisher noch gescheitert bin, ist, Robert Habeck zum Karneval-Feiern zu überreden."/idt/DP/jha