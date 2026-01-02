'Der Tyrann ist gestürzt': Zitate zum US-Einsatz in Venezuela

WASHINGTON/CARACAS (dpa-AFX) - Der Angriff der USA auf Venezuela und die Gefangennahme von Staatschef Nicolás Maduro sind ohne Beispiel. Die Entwicklung in Zitaten:

Wer­bung Wer­bung

"Die Vereinigten Staaten von Amerika haben erfolgreich einen großangelegten Angriff gegen Venezuela und dessen Staatschef, Präsident Nicolás Maduro, durchgeführt, der zusammen mit seiner Frau gefangen genommen und außer Landes geflogen wurde." (US-Präsident Donald Trump auf Truth Social).

"Der Tyrann ist gestürzt." (US-Vize-Außenminister Christopher Landau auf X)

"Sie haben uns angegriffen, aber sie werden uns nicht brechen." (Venezuelas Verteidigungsminister Vladimir Padrino in einer Videobotschaft)

"Wir wissen nicht, wo Präsident Nicolás Maduro und die First Lady Cilia Flores sind." (Venezuelas Vizepräsidentin Delcy Rodríguez im Staatsfernsehen)

Wer­bung Wer­bung

"Dieser Krieg ist illegal. Es ist beschämend, dass wir uns vom Weltpolizisten zum Weltmobber entwickelt haben." (Der demokratische Senator von Arizona, Ruben Gallego, auf X)

"Die Vorwände, die zur Rechtfertigung solcher Aktionen angeführt werden, sind unhaltbar." (Reaktion des russischen Außenministeriums in Moskau)

"Die militärische Intervention der USA gegen einen unabhängigen Staat und Mitglied der Vereinten Nationen stellt einen klaren Verstoß gegen die Prinzipien der UN-Charta sowie gegen grundlegende Regeln des Völkerrechts dar. (Das iranische Außenministerium laut staatlicher Nachrichtenagentur Irna)/wn/DP/zb