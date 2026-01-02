DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin76.672 ±-0,0%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
Allianz Global Investors Ausblick 2026: Wo sich für Anleihenanleger Chancen bieten Allianz Global Investors Ausblick 2026: Wo sich für Anleihenanleger Chancen bieten
BASF-Aktie: Experten empfehlen BASF im Dezember mehrheitlich zum Kauf BASF-Aktie: Experten empfehlen BASF im Dezember mehrheitlich zum Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

'Der Tyrann ist gestürzt': Zitate zum US-Einsatz in Venezuela

03.01.26 13:06 Uhr

WASHINGTON/CARACAS (dpa-AFX) - Der Angriff der USA auf Venezuela und die Gefangennahme von Staatschef Nicolás Maduro sind ohne Beispiel. Die Entwicklung in Zitaten:

Wer­bung

"Die Vereinigten Staaten von Amerika haben erfolgreich einen großangelegten Angriff gegen Venezuela und dessen Staatschef, Präsident Nicolás Maduro, durchgeführt, der zusammen mit seiner Frau gefangen genommen und außer Landes geflogen wurde." (US-Präsident Donald Trump auf Truth Social).

"Der Tyrann ist gestürzt." (US-Vize-Außenminister Christopher Landau auf X)

"Sie haben uns angegriffen, aber sie werden uns nicht brechen." (Venezuelas Verteidigungsminister Vladimir Padrino in einer Videobotschaft)

"Wir wissen nicht, wo Präsident Nicolás Maduro und die First Lady Cilia Flores sind." (Venezuelas Vizepräsidentin Delcy Rodríguez im Staatsfernsehen)

Wer­bung

"Dieser Krieg ist illegal. Es ist beschämend, dass wir uns vom Weltpolizisten zum Weltmobber entwickelt haben." (Der demokratische Senator von Arizona, Ruben Gallego, auf X)

"Die Vorwände, die zur Rechtfertigung solcher Aktionen angeführt werden, sind unhaltbar." (Reaktion des russischen Außenministeriums in Moskau)

"Die militärische Intervention der USA gegen einen unabhängigen Staat und Mitglied der Vereinten Nationen stellt einen klaren Verstoß gegen die Prinzipien der UN-Charta sowie gegen grundlegende Regeln des Völkerrechts dar. (Das iranische Außenministerium laut staatlicher Nachrichtenagentur Irna)/wn/DP/zb