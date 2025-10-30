Deutsche Arbeitslosenzahl sinkt im Oktober unerwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im Oktober auf bereinigter Basis unerwartet gesunken. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, ging die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 1.000 zurück, nachdem sie im September um 13.000 gestiegen war. Die Arbeitslosenquote blieb bei 6,3 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um 10.000 und eine Quote von 6,3 Prozent prognostiziert.

Ohne Berücksichtigung der saisonalen Faktoren sank die Zahl der Arbeitslosen um 44.000 auf 2,911 Millionen. Die Arbeitslosenquote verringerte sich auf 6,2 (6,3) Prozent.

"Im Oktober haben Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung weiter abgenommen. Die Beschäftigungsentwicklung bleibt schwach und die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern ist nur gering. Insgesamt ist die Herbstbelebung bisher schwunglos", sagte die BA-Vorstandsvorsitzende Andrea Nahles bei der Pressekonferenz in Nürnberg.

Die Unterbeschäftigung umfasst neben der Arbeitslosigkeit auch die Arbeitsmarktpolitik und kurzfristige Arbeitsunfähigkeit und zeichnet daher ein umfassenderes Bild. Sie sank gegenüber dem Vormonat um 14.000 auf 3,554 Millionen und lag damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahresmonats.

Wie die BA weiter mitteilte, zeigten Betriebe vom 1. bis 26. Oktober konjunkturelle Kurzarbeit für 37.000 Personen an. Aktuelle Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme stehen bis August zur Verfügung. In diesem Monat wurde nach vorläufigen hochgerechneten Daten für 171.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. Das waren 6.000 mehr als im August 2024.

