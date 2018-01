DAX-Bilanz: adidas, BMW und Infineon im Höhenflug

Trotz starkem Euro verstärkte sich in der zweiten Wochenhälfte der Aufwärtsdrang des DAX. Zum Wochenauftakt überwand der Euro kurzzeitig allerdings die Marke von 1,23 Dollar und markierte damit den höchsten Stand seit über drei Jahren. Weil in Europa einiges auf eine Normalisierung der Zinspolitik hindeutet, profitierte der Euro von dieser Erwartungshaltung der Investoren. Neue Hinweise über die künftige Geldpolitik von Draghi & Co. könnte es am kommenden Donnerstag bei der anstehenden Notenbanksitzung geben.In der abgelaufenen Börsenwoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Mittwoch) und Wochenhoch (Freitag) in einer Bandbreite von 308 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 23 zu 7 sehr positiv aus. Die höchsten Wochengewinne erzielten die Aktien von adidas (+8,5 Prozent), BMW (+5,4 Prozent) und Infineon (+5,1 Prozent). Am stärksten bergab ging es hingegen mit den Titeln von Lufthansa (-2,6 Prozent), HeidelbergCement (-2,4 Prozent) und Linde (-1,9 Prozent).

Starker Rebound bei adidas-Aktie

Einen starken Spurt legte auf Wochensicht die Aktie des Herzogenauracher Sportartikelherstellers adidas hin und überwand damit sogar die 200-Tage-Linie. Bereits am Montag war von Finanzchef Harm Ohlmeyer zu hören, dass man den US-Marktanteil deutlich steigern möchte. Er nannte dabei das international gewohnte Niveau eines Marktanteils von 15 bis 20 Prozent als mittelfristiges Ziel. Derzeit beläuft sich der Marktanteil in den Vereinigten Staaten auf ungefähr 10 Prozent. Vor dem Wochenende revidierte zudem die australische Investmentbank Macquarie ihr Kursziel für die adidas-Aktie von 220 auf 223 Euro nach oben. Man habe großes Vertrauen in die Konzernstrategie und das Wachstum war vom zuständigen Analysten zu hören. Bedenken nach der starken Kursentwicklung seit 2015 wurde mit dem zweistelligen Gewinnwachstum und der attraktiven Bewertung des DAX-Werts entkräftet.

