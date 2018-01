Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Gewinne für alle: Die ­besten ETFs fürs Depot!

Ein Blick hinter die Kulissen: Wie ein ETF entsteht, wer daran mitwirkt und welche Papiere die wichtigsten Anlageregionen am besten abbilden.

Letzte Runde

NEMAX-Serie geht weiter: Keine Ahnung, aber 400 Millionen schwer - Erinnerungen an die Karriere des Schlagerproduzenten Jack White am Neuen Markt.

Im Visier

Pharmakonzerne kaufen immer mehr kleine Biotechfirmen auf. Die heißesten Kandidaten.

Rendite auf Rädern

Autozulieferer geben dank neuer Trends richtig Gas. Welche Zulieferer davon profitieren.

Abwehr von Amazon

Immer mehr Konzerne bieten Jeff Bezos die Stirn. Die Gewinner.

Aktie im Brennpunkt

Zalando will 2018 das Geschäft kräftig ausbauen.

Ein Wirtschaftswunder

Seit 26 Jahren geht es mit Australien bergauf. Auch an der Börse läuft es wieder prächtig.

Hier stimmt was nicht!

CO2-Emissionsrechte stehen nach Talfahrt vor dem Comeback.

Neue Runde

Der Börsengang der Medizintechnik von Siemens kommt in Sicht. Wie gesund ist die Sparte? Und wie lautet die Diagnose für Anleger?

Sammlerstücke

Mit deutschen Münzen war lange Zeit nichts zu verdienen. Das hat sich geändert. Und demnächst erscheinen interessante Neuausgaben.

Zeit für ein neues Geschäftsmodell

Nicht nur Niedrigzins und billige Kredite verleiten Manager zu Fehlern. Was sich ändern muss.



