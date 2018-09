DAX-Bilanz: Commerzbank profitiert von Fusionsfantasie

Bayer 72,15 EUR 2,44% Charts

Unmittelbar vor Erreichen der im Bereich von 11.800 bis 11.900 Punkten verlaufenden Unterstützung drehte der Index wieder nach oben. Der Handelskrieg zwischen den USA und China bleibt aber weiterhin das Thema unter den Börsianern. Die Drohung Trumps, dass künftig chinesische Waren im Wert von 267 Milliarden Dollar mit Strafzöllen belegt werden könnten, ist noch nicht vom Tisch. Dass beide Konfliktparteien demnächst wieder verhandeln wollen, verhalf dem Markt leicht nach oben. Für Entspannung sorgte auch die massive Zinserhöhung in der Türkei.In der abgelaufenen Börsenwoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Dienstag) und Wochenhoch (Freitag) in einer Bandbreite von 269 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 21 zu 8 positiv aus. Am stärksten bergauf ging es mit den Aktien von Commerzbank (+7,4 Prozent), Volkswagen (+5,8 Prozent) und Linde (+4,8 Prozent). Die höchsten Wochenverluste mussten die Titel von Merck (-2,7 Prozent), Bayer (-2,3 Prozent) und Infineon (-1,6 Prozent) hinnehmen.

Gerüchte um deutsche Bankenfusion

Spekulationen um eine Fusion von Commerzbank und Deutsche Bank haben vor allem bei erstgenannter zu einem dicken Wochenplus geführt. Losgetreten wurde die Rally von einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel". Dessen Tenor: Sowohl die Bundesregierung als auch die Vorstände der beiden Unternehmen stünden einem Zusammenschluss offen gegenüber.

Bildquellen: Wolfgang Kriegbaum, Julian Mezger für Finanzen Verlag, KenDrysdale / Shutterstock.com

Das für Bayer ungünstige Urteil im Prozess um das Herbizid Glyphosat von Monsanto und der in der vergangenen Woche veröffentlichte wenig überzeugende Jahresausblick des Pharma- und Agrarchemiekonzerns belasteten weiterhin den Kurs. Außerdem haben in den vergangenen Tagen mehrere Analysehäuser den Titel hinsichtlich des Kursziels und teilweise auch beim Anlageurteil herabgestuft. Zeitweise kostete der Titel sogar weniger als 70 Euro.