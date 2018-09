Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Die Super-Fonds

Gut für den Geldbeutel und gut für die Nerven: Welche Produkte ein optimales Verhältnis von Kursschwankungen und Ertrag aufweisen.

Kaschmirkönig und Philosoph

Aus einer kleinen Fabrik für Pullover schuf Brunello Cucinelli einen Weltkonzern. Und macht dabei vieles anders als andere Manager.

Ökonomen-Barometer

Volkswirte blicken wieder etwas optimistischer in die Zukunft.

Zehn Jahre Lehman

Was sich seitdem verbessert hat - und wo neue Risiken lauern.

Bullen suchen neue Dynamik

Der DAX steckt in der Krise. Warum die Kurse fallen, was für eine Wende spricht.

Mit Vollgas voran

VW will seine Lkw-Sparte 2019 erst an die Börse bringen und dann an die Weltspitze fahren.

Verlockung aus China

Chinesische Aktien sind günstig wie lange nicht, die Perspektiven viel besser, als es scheint.

Die Besser-Bank

Nicht jede deutsche Bank steckt in der Krise: Die Aareal Bank etwa schreibt schöne Gewinne. Und machte gerade einen cleveren Deal.

Frankfurt intern

Was beim Laser-Kommunikationsspezialisten Mynaric los ist.

Hier stimmt was nicht!

Tiefe Löcher in der Bilanz von Spezialtiefbauer Bauer AG.

Die Stinker-Prozesse

Erst die Anleger, dann die Autokäufer: Die Klagewelle gegen VW wegen Dieselgate kommt ins Rollen. Wie sich Geschädigte anschließen können.





...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.









__________________________________

Bildquellen: Finanzen Verlag