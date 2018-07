DAX-Bilanz: Deutsche Bank und thyssenkrupp im Höhenflug

Eine positive Gewinnüberraschung bei der Deutschen Bank sowie verbaler Rückenwind von Fed-Chef Jerome Powell hat dem Blue-Chip-Index zur Wochenmitte sogar ein Monatshoch von fast 12.800 Punkten beschert. Einsetzende Gewinnmitnahmen drückten dann aber wieder auf die Stimmung der Börsianer. Vor dem Wochenende führten Äußerungen von US-Präsident Trump zu einer weiteren Eskalation im US-Handelsstreit mit China und der EU. Den Europäern warf er vor, den Euro zu manipulieren um Exportvorteile zu erzielen und den Chinesen drohte er an sämtliche Einfuhren in die USA mit Zöllen zu belegen. Dieses Thema dürfte in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder hochkochen und für Verunsicherung sorgen.In der abgelaufenen Börsenwoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Freitag) und Wochenhoch (Mittwoch) in einer Bandbreite von 309 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 19 zu 11 relativ positiv aus. Am kräftigsten nach oben ging es mit diesen Aktien: Deutsche Bank (+6,8 Prozent), thyssenkrupp (+6,0 Prozent) und Covestro (+4,6 Prozent). Die höchsten Wochenverluste wurden bei den Titeln von Continental (-3,2 Prozent), Linde (-2,8 Prozent) und SAP (-2,7 Prozent) verbucht.

Deutsche Bank und thyssenkrupp haussieren

Endlich mal eine positive Ad-hoc-Meldung von der Deutschen Bank: Vor der für den 25. Juli anberaumten offiziellen Bekanntgabe der Zahlen meldete der deutsche Branchenprimus bereits am Montag seine vorläufigen Quartalszahlen. Demzufolge soll im zweiten Quartal 2018 ein Gewinn vor Steuern von etwa 700 Millionen Euro und einen Gewinn nach Steuern von etwa 400 Millionen Euro erzielt worden sein. Für das erste Halbjahr soll sich der Gewinn vor Steuern sogar auf ungefähr 1,15 Milliarden Euro belaufen. Der in den vergangenen Jahren arg gebeutelten Bankaktie half dies wieder über die psychologisch wichtige Marke von zehn Euro.



Beim Industriekonzern thyssenkrupp hat sich die Führungskrise weiter verschärft. Nach dem vor zwei Wochen erfolgten Rücktritt von Vorstandschef Heinrich Hiesinger folgte ihm in der vergangenen Woche Aufsichtsratschef Ulrich Lehner. Damit haben die beiden aktivistischen Investoren Cevian und Elliott zunächst einmal einen Etappensieg errungen. Anleger reagierten darauf mit massiven Käufen. Es dürfte aber weiterhin spannend bleiben, schließlich haben sich mittlerweile hochrangige Politiker in den Machtkampf eingemischt. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben sich am Freitag dafür ausgesprochen, dass thyssenkrupp ein "möglichst breit aufgestelltes" Unternehmen bleibe.







