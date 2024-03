Deutsche Börse

Wie eine Pressemitteilung der Deutschen Börse offenbart, kommt es in der DAX-Indexfamilie zu einigen Änderungen.

Die Deutsche Börse gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass STOXX Ltd. einige Änderungen in der DAX-Indexfamilie vorgenommen hat. So gibt es je zwei Änderungen in MDAX, SDAX und TecDAX.

Neu in den MDAX werden MorphoSys und Bilfinger aufgenommen. Dafür müssen RATIONAL und Vitesco Technologies gehen. RATIONAL wird im Übrigen in keinen neuen Auswahlindex aufgenommen, da es gemäß der Mitteilung "ein Basiskriterium laut Abschnitt 5.4.2 des Regelwerks nicht einhält."

Vitesco landet derweil im SDAX, gemeinsam mit MLP SE, während Bilfinger und MorphoSys hier herausgenommen werden.

Beim TecDAX können sich Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG sowie SÜSS MicroTec SE über eine Aufnahme freuen. Verbio SE und ADTRAN Networks SE müssen den Techwerte-Index derweil verlassen.

Die Änderungen und Löschungen werden ab dem 18. März 2024 wirksam. Die nächste planmäßige Überprüfung der DAX-Indexfamilie findet am 5. Juni 2024 statt.

Redaktion finanzen.net