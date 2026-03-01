Deutsche Börse-News: "Näher am Tief als am Hoch" Kryptowährungen

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Kurse von Bitcoin, Ethereum und Co. haben ihre Talfahrt gestoppt. Die Schwankungen bleiben hoch, die weitere Richtung unklar. Der Handel mit Bitcoin-ETC verläuft ruhig.

Wer­bung Wer­bung

20. März 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die Kryptowährungen sind nach dem Mitte Januar begonnenen Absturz und einer kurzen, aber recht starken Gegenbewegung in eine volatile Seitwärtsphase übergegangen. Der Kurs des Bitcoin markierte Anfang Februar sein Korrekturtief bei gut 60.000 Dollar, Ethereum fiel bis auf 1.750 Dollar. Von diesen Niveaus aus sind die beiden führenden Kryptowährungen im Anschluss um rund 27 bzw. 36 Prozent gestiegen, bevor zu Beginn der laufenden Woche wieder Gewinnmitnahmen einsetzten. Aktuell kostet der Bitcoin rund 70.000 Dollar, Ethereum wird zu 2.170 Dollar gehandelt.

+++

Zwischen Hype und Panik: Die KI-Disruption der Tech-Aktien im Reality-Check. Mit Baki Irmak, The Digital Leaders Fund #297

Online-Session am 23. März um 12 Uhr. Jetzt kostenlos anmelden: live.deutsche-boerse.com/live

+++

Wer­bung Wer­bung

"Konsolidierung statt Kapitulation"

Für Maximiliaan Michielsen von 21shares sieht die jüngste Entwicklung "technisch eher nach einer Konsolidierung als nach einer Kapitulation aus". Der Bereich von 60.000 bis 65.000 Dollar hat sich seiner Einschätzung nach "als wichtige strukturelle Unterstützungszone" des Bitcoin etabliert. Auch Dovile Silenskyte von WisdomTree spricht davon, dass sich "die Marktstruktur wieder normalisiert hat". André Dragosch von Bitwise vermutet trotz weiterhin bestehender Abwärtsrisiken, dass "wir uns vermutlich näher am Tief als am Hoch befinden, da die Bewertungen bereits mit denen früherer Zyklustiefs vergleichbar sind". Ergänzend fügt er hinzu, dass die Marktstimmung bereits den niedrigsten Stand seit November 2022 erreicht habe. "Damals kollabierte die Kryptobörse FTX und der Markt fand seinen Boden."

Spannend waren in den vergangenen Wochen die weltweiten Kapitalflüsse. US-Spot-Bitcoin-ETCs verzeichneten seit dem 2. März Nettozuflüsse von rund 530 Mio. US-Dollar und brachen damit eine vierwöchige Abflussserie. "Das Kapital fließt nicht ab, sondern konsolidiert sich", fasst Michielsen die Entwicklung zusammen. Seiner Analyse nach bleibt die Marke von 78.000 US-Dollar für den Bitcoin "die harte Grenze". Ein nachhaltiger Schlusskurs darüber bei hohem Volumen würde demnach einen Regimewechsel bedeuten, ansonsten blieben die Tiefststände vom Februar im Blickfeld.

Inflation bringt Rückenwind, aber auch Gegenwind

Dragosch sieht ebenfalls Chancen und Risiken und blickt dabei auch auf mögliche Auswirkungen des Iran-Kriegs. "Steigende marktbasierte Inflationserwartungen wirken sich in der Regel positiv auf Bitcoin aus, dies gilt insbesondere seit der Covid-Pandemie." Gleichzeitig drohe in solchen Phasen eine gewisse finanzielle Straffung durch steigende Anleiherenditen. "Dies bremst das Wachstum der Geldmenge etwas aus und könnte somit Gegenwind für Bitcoin darstellen". In Summe rechnet der Stratege mit einer erhöhten Volatilität, bis der Markt höhere Energiepreise und Renditen vollständig verarbeitet hat.

Wer­bung Wer­bung

Der Handel mit Krypto-ETCs verläuft aktuell weiterhin relativ ruhig. "Die Umsätze sind wirklich sehr klein", berichtet Ivo Orlemann von der ICF Bank. Orders gibt es fast ausschließlich für den Bitcoin, wobei hier "in beide Richtungen gehandelt wird". Etwas Interesse sieht er für den WisdomTree Physical Bitcoin (GB00BJYDH287) und den 21shares Bitcoin Core (CH1199067674).

Bitcoin verzeichnet die höchste Nachfrage

Im Derivate-Handel von Vontobel bilanziert David Hartmann eine "leicht rückläufige Nachfrage nach Krypto-Zertifikaten". Er verweist dabei auf die stärkeren Kursrückgänge Ende Januar, "die offenbar die Anlegerstimmung beeinflusst haben". Bitcoin verzeichnet als Basiswert die höchste Nachfrage. Anlegerinnen und Anleger setzen hier mehrheitlich auf steigende Kurse, während bei Solana und XRP ein gegensätzliches Verhalten zu beobachten war. Die drei in den vergangenen Wochen am häufigsten gehandelten Produkte waren allesamt Knock-out-Produkte auf den Bitcoin Future (DE000VV9F660, DE000VJ5S022, DE000VM4G8J9).

Von Thomas Koch, 20. März 2026, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)