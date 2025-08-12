DAX23.956 +0,1%ESt505.281 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1680 +0,2%Öl67,37 +0,6%Gold3.396 +0,8%
Deutsche Produktion sinkt Juni deutlicher als erwartet

07.08.25 08:09 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Produktion im verarbeitenden Sektor Deutschlands ist im Juni deutlicher als erwartet gesunken und auch im Vormonat entgegen bisherigen Annahmen zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verringerte sich die Produktion gegenüber dem Vormonat um 1,9 Prozent und lag um 3,6 (Mai: 0,2) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang um 0,5 Prozent prognostiziert.

Zudem wurde das für Mai gemeldete monatliche Plus von 1,2 Prozent auf minus 0,1 Prozent revidiert. Die außergewöhnlich hohe Revision ist nach Angaben der Statistiker auf Korrekturmeldungen einiger Betriebe aus der Automobilindustrie zurückzuführen. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich von April bis Juni war die Produktion um 1,0 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 02:10 ET (06:10 GMT)