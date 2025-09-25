SAP erhält Milliardenauftrag von US Army
Werte in diesem Artikel
Von Kelly Cloonan
DOW JONES--SAP hat in ihrem Geschäftsbereich National Security Services von der US Army einen Auftrag im Wert von 1 Milliarde Dollar erhalten. Wie das Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um einen Festpreisvertrag für eine Endnutzerlizenzvereinbarung für das RISE-Portfolio von SAP. Das RISE-Portfolio des Unternehmens zielt darauf ab, Kunden vor Ort bei der Umstellung ihrer Unternehmensressourcenplanung auf die Cloud zu unterstützen. Das Army Contracting Command in Rock Island Arsenal, Illinois, ist der Auftraggeber.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/cbr/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 26, 2025 00:43 ET (04:43 GMT)
