DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,26 -1,6%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.678 +0,3%Euro1,1679 +0,1%Öl69,59 -0,1%Gold3.748 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen schließen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Aroundtown-Aktie tiefer: Aroundtown begibt Anleihe über 850 Millionen Euro Aroundtown-Aktie tiefer: Aroundtown begibt Anleihe über 850 Millionen Euro
Nestlé-Aktie: Internen Nachfolger für Nespresso-Chefposten gefunden Nestlé-Aktie: Internen Nachfolger für Nespresso-Chefposten gefunden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.

SAP erhält Milliardenauftrag von US Army

26.09.25 06:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
224,55 EUR -4,40 EUR -1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Kelly Cloonan

DOW JONES--SAP hat in ihrem Geschäftsbereich National Security Services von der US Army einen Auftrag im Wert von 1 Milliarde Dollar erhalten. Wie das Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um einen Festpreisvertrag für eine Endnutzerlizenzvereinbarung für das RISE-Portfolio von SAP. Das RISE-Portfolio des Unternehmens zielt darauf ab, Kunden vor Ort bei der Umstellung ihrer Unternehmensressourcenplanung auf die Cloud zu unterstützen. Das Army Contracting Command in Rock Island Arsenal, Illinois, ist der Auftraggeber.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2025 00:43 ET (04:43 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
10.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
10.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen