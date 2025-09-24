SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

So bewegt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 223,75 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 223,75 EUR abwärts. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 222,00 EUR. Mit einem Wert von 228,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 881.109 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,70 Prozent. Am 26.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 13,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,40 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,35 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 289,89 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,03 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte SAP SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

