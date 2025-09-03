SAP Aktie
Marktkap. 268,38 Mrd. EURKGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat SAP nach Aussagen von Finanzvorstand Dominik Asam bei einer Unternehmenspräsentation auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Aussagen deuteten darauf hin, dass der Druck auf den Softwarekonzern durch das Geschäftsumfeld zunächst anhalte, schrieb Toby Ogg in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Für das längerfristige Wachstum sei SAP aber optimistisch./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Overweight
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
290,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
234,75 €
|Abst. Kursziel*:
23,54%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
233,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,14%
|
Analyst Name:
Toby Ogg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
294,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|10:46
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|08.08.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|08.08.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|08.08.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|17.05.23
|SAP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.23
|SAP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK