DAX nach schwachem Vortag mit kleinen Gewinnen - Das bewegt zur Wochenmitte die Börse DAX nach schwachem Vortag mit kleinen Gewinnen - Das bewegt zur Wochenmitte die Börse
Deutsche Telekom-Aktie dennoch in Rot: Hotline-Prozesse sollen mit KI beschleunigt werden Deutsche Telekom-Aktie dennoch in Rot: Hotline-Prozesse sollen mit KI beschleunigt werden
SAP Aktie

233,60 EUR +2,15 EUR +0,93 %
STU
Marktkap. 268,38 Mrd. EUR

KGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460

ISIN DE0007164600

Symbol SAPGF

JP Morgan Chase & Co.

SAP SE Overweight

10:46 Uhr
SAP SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
233,60 EUR 2,15 EUR 0,93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat SAP nach Aussagen von Finanzvorstand Dominik Asam bei einer Unternehmenspräsentation auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Aussagen deuteten darauf hin, dass der Druck auf den Softwarekonzern durch das Geschäftsumfeld zunächst anhalte, schrieb Toby Ogg in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Für das längerfristige Wachstum sei SAP aber optimistisch./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu SAP SE

10:46 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.25 SAP Overweight Barclays Capital
08.08.25 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

