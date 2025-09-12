SAP Aktie
Marktkap. 257,26 Mrd. EURKGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Charles Brennan schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, SAP sei zuletzt vom Erfolg des Konkurrenten Oracle unter Druck gesetzt worden. Doch er empfindet dies als nicht gerechtfertigt. Oracles Stärke liege vor allem im Cloud-Infrastrukturbereich, in dem SAP nicht wirklich konkurriere. Er sieht keine Anzeichen dafür, dass SAP Marktanteile verliere. Die jüngste Schwäche des Aktienkurses hält der Experte für übertrieben./tih/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 15:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 15:18 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
214,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
213,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Charles Brennan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
294,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|15:01
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|15:01
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|15:01
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|17.05.23
|SAP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.23
|SAP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK