Aktienkurs aktuell

SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Kursplus

25.09.25 09:26 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 229,15 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
228,75 EUR -0,25 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 229,15 EUR nach oben. Bei 229,35 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 228,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 57.884 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Bei einem Wert von 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2024). Mit einem Kursverlust von 13,59 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,40 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 289,89 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 22.07.2025 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 9,03 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,29 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden

Deutsche Bank AG gibt SAP SE-Aktie Buy

Aktien-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet SAP-Aktie

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
10.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
