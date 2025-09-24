DAX23.390 -1,2%ESt505.417 -0,9%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.955 -1,6%Euro1,1736 ±-0,0%Öl69,18 +0,2%Gold3.752 +0,4%
SAP SE im Blick

SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag tiefer

25.09.25 12:07 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag tiefer

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 222,00 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,6 Prozent auf 222,00 EUR nach. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 222,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 228,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 418.316 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 27,70 Prozent Luft nach oben. Am 26.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR ab. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 12,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,40 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 289,89 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 0,76 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 9,03 Mrd. EUR gegenüber 8,29 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte SAP SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
10.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
