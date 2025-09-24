EU prüft Wettbewerbsverstöße durch SAP bei Wartung und Support
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--SAP ist ins Visier der Brüsseler Kartellwächter geraten. Wie die EU-Kommission mitteilte, hat sie eine formelle Untersuchung gegen den Walldorfer Softwarekonzern eingeleitet. Sie prüft, ob SAP den Wettbewerb im Wartungs- und Supportmarkt bei ERP-Unternehmenssoftware "On Premise", also bei Software auf den Servern des Kunden, verzerrt hat.
Die Kommission zeigte sich besorgt, dass SAP den Wettbewerb mit Drittanbietern im Wartungsbereich behindert haben könnte. Die Geschäftspraktiken des Konzerns gegenüber Kunden könnten zudem als unlautere Geschäftsbedingungen eingestuft werden.
SAP verlange unter anderem von seinen Kunden, dass sie Wartungs- und Supportleistungen für ihre gesamte On-Premise-Software der Walldorfer von SAP beziehen und für die gesamte Software dieselbe Art von Dienstleistungen zu denselben Preisbedingungen wählen, habe die vorläufige Untersuchung gezeigt. Zudem halte der Konzern die Kunden davon ab, Wartungs- und Supportdienste für ungenutzte Softwarelizenzen zu kündigen, was dazu führen könnte, dass die Kunden für nicht angeforderte Dienstleistungen zahlten.
SAP antwortete nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2025 06:10 ET (10:10 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu SAP SE
Analysen zu SAP SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|SAP SE Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|SAP SE Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.02.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|28.01.2025
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|28.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|10.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|22.10.2024
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|17.05.2023
|SAP SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.2023
|SAP SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen