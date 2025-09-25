DAX23.614 +0,3%ESt505.467 +0,4%Top 10 Crypto15,00 -1,7%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.380 ±-0,0%Euro1,1669 ±0,0%Öl69,15 -0,7%Gold3.746 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP sichert sich Milliardenauftrag -- Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle im Fokus
Top News
Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet
BMW-Aktie dennoch in Grün: Massenhafter Rückruf in den USA BMW-Aktie dennoch in Grün: Massenhafter Rückruf in den USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.

AKTIEN IM FOKUS: Drohende US-Zölle bremsen Lkw-Hersteller aus

26.09.25 11:45 Uhr
AKTIEN IM FOKUS: Drohende US-Zölle bremsen Lkw-Hersteller aus | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
35,31 EUR -1,20 EUR -3,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TRATON
27,74 EUR -0,60 EUR -2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.618,4 PKT 83,6 PKT 0,36%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien deutscher Lkw-Produzenten haben am Freitag unter drohenden US-Zöllen auf schwere Lastwagen gelitten. Die Papiere von Daimler Truck sackten in der Spitze um fast fünf Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai ab. Zuletzt verloren sie drei Prozent auf 35,43 Euro, womit sie das Schlusslicht im DAX waren. Allein seit Ende Juli haben die Anteilsscheine von Daimler Truck mehr als 20 Prozent an Wert eingebüßt. Für das Jahr 2025 steht bislang ein Minus von rund vier Prozent zu Buche, während der Dax in diesem Jahr um fast 19 Prozent gestiegen ist.

Wer­bung

Für die im MDAX notierten Aktien der VW(Volkswagen (VW) vz)-Tochter TRATON ging es am Freitagvormittag um bis zu drei Prozent auf ein Tief seit Anfang Juli abwärts. Zuletzt wurden die Papiere 2,3 Prozent im Minus bei 27,58 Euro gehandelt. Im bisherigen Jahresverlauf beläuft sich der Kursrückgang auf ein Prozent, verglichen mit einem MDax-Plus von 17 Prozent.

Lastwagen gehören zu den Produkten, auf die US-Präsident Donald Trump demnächst branchenspezifische Zölle erheben will. Anders als für europäische Autos, deren Import-Abgaben rückwirkend zum 1. August auf 15 Prozent gesenkt wurden, sollen auf große, schwere Lkw ab Oktober Zölle in Höhe von 25 Prozent verhängt werden.

Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management stehen bei den Handelskonflikten "weniger die konkreten Details der Politik im Vordergrund, sondern vielmehr die zusätzliche Unsicherheit, die sie mit sich bringen".

Wer­bung

Jefferies-Analyst Michael Aspinall rechnet aufgrund der US-Zölle mit einer kurzfristig sinkenden Nachfrage nach ausländischen Lastkraftwagen, bis für die US-Kunden klar sei, wie sich die Zölle auf die Verkaufspreise auswirken.

Für den JPMorgan-Experten Akshat Kacker ist derzeit noch unklar, ob der 25-prozentige Zoll für alle Schwerlast-Lkw gelten soll oder nur für diejenigen, die nicht dem Freihandelsabkommen USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) entsprechen. Daimler Truck und Traton, deren Produktion in Mexiko stark ausgeprägt sei, stünden jedenfalls vor größeren Herausforderungen, glaubt der Analyst. Dagegen sei der schwedische Lkw-Hersteller Volvo, der hauptsächlich in den USA produzieren lässt, besser aufgestellt./edh/tih/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
12:11Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
02.09.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
27.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12:11Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
02.09.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
27.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
09.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
13.06.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
09.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
08.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
04.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen