Daimler Truck Aktie
Marktkap. 31,36 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck in einer Nachbetrachtung der Berichtssaison zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Michael Aspinall schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, dass zollbedingte Unsicherheit die Nachfrage nach Lastwagen beeinträchtigt habe. Abkommen sollten den Effekt aber mildern. Eine Rückkehr zur Dynamik aus den beiden Vorquartalen sei möglich, wenn die Inflation unter Kontrolle bleibe./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 15:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2025 / 15:34 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Truck AG
Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,96 €
|Abst. Kursziel*:
22,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,10%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|08:01
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
