Daimler Truck Aktie
Marktkap. 31,2 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Das erste Halbjahr der europäischen Investitionsgüterindustrie sei weitgehend erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Unterm Strich erscheine die Performance allerdings etwas vorsichtiger, weshalb er seine Gewinnprognosen im Durchschnitt leicht nach unten korrigiert habe. Dennoch sehe er nach wie vor Attraktivität in einigen Papieren wie Schneider, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
41,59 €
|Abst. Kursziel*:
5,79%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
41,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,85%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|10:11
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|05.08.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
