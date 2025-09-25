DAX23.616 +0,3%ESt505.467 +0,4%Top 10 Crypto15,00 -1,7%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.380 ±-0,0%Euro1,1669 ±0,0%Öl69,19 -0,7%Gold3.746 -0,1%
Daimler Truck im Blick

Daimler Truck Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Daimler Truck

26.09.25 12:08 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,5 Prozent auf 35,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
35,31 EUR -1,20 EUR -3,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 3,5 Prozent auf 35,24 EUR. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 761.458 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 45,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,63 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 14,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,68 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,25 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 3,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz & Co. uneins: US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Daimler Truck-Aktie stabil: Allianz mit US-Rüstungsunternehmen geschmiedet

Bildquellen: Daimler Truck AG

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
12:11Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
02.09.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
27.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
