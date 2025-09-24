Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 36,62 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 36,62 EUR. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 36,59 EUR nach. Bei 37,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 389.736 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,78 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,78 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 15,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,68 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,25 EUR aus.

Am 31.07.2025 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 13,33 Mrd. EUR umgesetzt.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 präsentieren. Am 06.11.2026 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 3,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

