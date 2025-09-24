DAX23.608 -0,3%ESt505.457 -0,1%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1739 ±-0,0%Öl69,00 -0,1%Gold3.759 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E NVIDIA 918422 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen verhalten -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Plug Power, H&M, Autotitel, Rheinmetall im Fokus
Top News
Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste
EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.

MÄRKTE EUROPA/Anleger etwas vorsichtiger - Auto-Sektor legt zu

25.09.25 09:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
85,84 EUR 0,96 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Daimler Truck
37,46 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ford Motor Co.
9,78 EUR 0,05 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
14,80 EUR 0,71 EUR 5,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
52,85 EUR 0,29 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,65 EUR 0,25 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
33,49 EUR 0,05 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TRATON
29,14 EUR -0,66 EUR -2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
95,80 EUR 0,30 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkten tendieren am Donnerstag im frühen Handel etwas leichter. So fällt der DAX um 0,3 Prozent auf 23.601 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,2 Prozent auf 5.453 Punkte nach. Im Vorfeld der US-Inflationsdaten am Freitag werden die Anleger etwas vorsichtiger. Hier steht mit dem Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank an. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte am Dienstag erklärt, es gebe Risiken sowohl für die Beschäftigung als auch für die Inflation, und hatte es vermieden, klare Signale für Zinssenkungen für die nächste Sitzung im Oktober zu geben. Powell sagte, wenn die Zinsen zu aggressiv gesenkt würden, würde die Aufgabe der Bekämpfung der hohen Inflation unvollendet bleiben und die Fed müsse die Zinsen später möglicherweise anheben.

Wer­bung

In den USA wird derweil ein Regierungs-Shutdown, also die Schließung von Bundesbehörden nach Auslaufen des aktuellen Bundeshaushalts, ab dem 1. Oktober wahrscheinlicher. Der am Dienstag vom US-Repräsentantenhaus mit knapper Stimmenmehrheit der Republikaner verabschiedete Gesetzentwurf, der die Finanzierung der US-Regierung bis zum 21. November vorsieht, erreichte im US-Senat nicht die erforderliche 60-Stimmen-Mehrheit. Derzeit deutet für Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, wenig auf eine rechtzeitige Einigung hin.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat wie mehrheitlich erwartet die Leitzinsen bei Null Prozent belassen. "Die Nationalbank wird die Lage weiter beobachten und die Geldpolitik wenn nötig anpassen, um die Preisstabilität sicherzustellen", heißt es in der geldpolitischen Erklärung.

Autowerte legen zu - US-Importzölle bei 15 Prozent

Leicht positiv auf den europäischen Automobil-Sektor wirkt sich aus, dass die Zölle in Höhe von 15 Prozent für EU-Autoexporte in die USA nun rückwirkend zum 1. August umgesetzt werden. Damit ist die Unsicherheit vom Tisch, ab wann die Sätze in Kraft treten. Zudem wurden die Acea-Zahlen für August veröffentlicht. Die Pkw-Neuzulassungen in der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien stiegen demnach um 4,7 Prozent zum Vorjahr. Der Zuwachs wurde vor allem durch die hohe Nachfrage für batterieelektrische Fahrzeuge getragen, während die Verkäufe von Benzinern und Dieselfahrzeugen um jeweils gut 17 Prozent einbrachen.

Wer­bung

Unter den deutschen Herstellern verzeichneten Volkswagen (+4,8%) und BMW (+11,4%) deutliche Zuwächse. Der Sub-Index der europäischen Automobilhersteller gewinnt 0,7 Prozent im Plus. VW steigen um 0,7 Prozent und für BMW geht es um 1,2 Prozent nach oben.

H&M mit "beeindruckenden Quartalszahlen"

Als "ziemlich beeindruckend" stufen die Analysten von Jefferies die Zahlen zum dritten Quartal von H&M ein, für die Aktie geht es um 10 Prozent nach oben. Das EBIT liege 33 Prozent über den Erwartungen, hauptsächlich aufgrund einer deutlichen Ausweitung der Bruttomarge. Auch der Ausblick auf das Schlussquartal überzeuge, hier könnten die Schätzungen für den Umsatz nach oben korrigiert werden. Das Ausmaß und der Zeitpunkt aufkommender Rückenwinde bei den Herstellungskosten (COGS) werde ein Hauptdiskussionspunkt sein, ebenso wie die Frage, inwieweit dies durch US-Zollkosten gemindert werden könnte. Vorerst wird das Ausmaß des betroffenen Gewinns und der Bruttomarge helfen, eine Bewertung zu rechtfertigen, die auf ein KGV von rund 20 für 2026 angestiegen war, so die Analysten.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.453,30 -0,2% -11,26 +11,8%

Stoxx-50 4.580,86 -0,2% -10,74 +6,8%

Wer­bung

DAX 23.601,36 -0,3% -65,45 +18,6%

MDAX 30.228,52 -0,3% -81,32 +18,3%

TecDAX 3.630,71 -0,6% -22,73 +6,6%

SDAX 16.966,88 -0,3% -57,35 +24,0%

CAC 7.803,96 -0,3% -23,49 +6,7%

SMI 11.944,42 -0,3% -34,41 +4,3%

ATX 4.621,44 -0,3% -13,67 +26,7%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 19:19 % YTD

EUR/USD 1,1743 +0,0% 1,1740 1,1739 +14,1%

EUR/JPY 174,63 -0,0% 174,67 174,64 +7,1%

EUR/CHF 0,9343 +0,1% 0,9335 0,9338 -0,4%

EUR/GBP 0,8727 -0,0% 0,8729 0,8732 +5,6%

USD/JPY 148,71 -0,1% 148,79 148,77 -6,2%

GBP/USD 1,3456 +0,0% 1,3449 1,3443 +8,0%

USD/CNY 7,1160 -0,0% 7,1185 7,1204 -1,5%

USD/CNH 7,1324 -0,1% 7,1370 7,1384 -3,0%

AUS/USD 0,6592 +0,2% 0,6581 0,6581 +6,6%

Bitcoin/USD 111.877,75 -1,3% 113.350,20 113.355,70 +18,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,06 64,39 -0,5% -0,33 -11,8%

Brent/ICE 68,98 69,31 -0,5% -0,33 -9,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.750,40 3.736,30 +0,4% 14,10 +43,5%

Silber 44,31 43,91 +0,9% 0,40 +52,6%

Platin 1.274,63 1.257,29 +1,4% 17,34 +43,2%

Kupfer 4,85 4,81 +0,8% 0,04 +18,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2025 03:57 ET (07:57 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
17.09.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
16.09.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen