Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag höher

07.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 58,58 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
58,52 EUR 0,67 EUR 1,16%
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 58,58 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 59,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.039.264 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,17 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 45,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,57 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,05 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 29.10.2025. In Sachen EPS wurden 1,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 1,81 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,90 Prozent zurück. Hier wurden 32,15 Mrd. EUR gegenüber 34,53 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

