DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.040 -2,0%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1540 +0,4%Öl63,09 -0,7%Gold3.979 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt
NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Nachmittag fester

06.11.25 16:08 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 58,53 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
58,22 EUR 0,29 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 58,53 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 58,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 824.507 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,17 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 7,93 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,57 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 62,05 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 34,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,34 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind

DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor einem Jahr eingefahren

Mercedes-Benz-Aktie steigt: DZ Bank hebt fairen Aktienwert an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
12:51Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
04.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
03.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) KaufenDZ BANK
31.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) KaufenDZ BANK
30.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyWarburg Research
29.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:51Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
04.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
31.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
30.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen