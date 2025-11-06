Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Nachmittag fester

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 58,53 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 58,53 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 58,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 824.507 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,17 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 7,93 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,57 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 62,05 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 34,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,34 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

