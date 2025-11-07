Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zieht am Freitagvormittag an

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 58,56 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 58,56 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 58,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,50 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 52.111 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 63,17 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,87 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 45,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,13 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,57 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 62,05 EUR.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,90 Prozent auf 32,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34,53 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,34 EUR fest.

