Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 37,44 EUR abwärts.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 37,44 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 37,38 EUR. Bei 37,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 127.415 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 45,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 21,07 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,78 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 21,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,68 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,25 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 31.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 0,93 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,33 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 3,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

