Daimler Truck Aktie
Marktkap. 31,02 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. In Europa belebe sich die Nutzfahrzeugproduktion, schrieb Akshat Kacker in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Trotz kurzfristiger Schwäche seien die Fundamentaldaten aus dem Frachtgeschäft weiterhin robust. Die Trends favorisierten gegenwärtig Volvo und Daimler Truck gegenüber der Marke Scania von Traton./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
41,57 €
|Abst. Kursziel*:
34,71%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
41,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,40%
|
Analyst Name:
Akshat Kacker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
