JP Morgan Chase & Co.

Daimler Truck Overweight

11:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. In Europa belebe sich die Nutzfahrzeugproduktion, schrieb Akshat Kacker in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Trotz kurzfristiger Schwäche seien die Fundamentaldaten aus dem Frachtgeschäft weiterhin robust. Die Trends favorisierten gegenwärtig Volvo und Daimler Truck gegenüber der Marke Scania von Traton./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:15 / BST

