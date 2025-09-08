DAX23.714 -0,4%ESt505.368 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.663 +0,3%Nas21.771 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1725 -0,3%Öl66,82 +0,9%Gold3.639 +0,1%
DAX sinkt -- US-Börsen volatil -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
So bewegt sich Tesla

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

09.09.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
296,00 EUR 0,90 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 350,28 USD zu. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 350,75 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 348,31 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.145.442 Tesla-Aktien.

Bei einem Wert von 488,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 39,46 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2024 bei 212,12 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 39,44 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 249,38 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 23.07.2025 vor. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 22,50 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 15.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2025 1,73 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Tesla SellUBS AG
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Tesla SellUBS AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
24.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Tesla SellUBS AG

