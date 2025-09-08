Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 350,28 USD zu. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 350,75 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 348,31 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.145.442 Tesla-Aktien.
Bei einem Wert von 488,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 39,46 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2024 bei 212,12 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 39,44 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 249,38 USD angegeben.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 23.07.2025 vor. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 22,50 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 15.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2025 1,73 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
E.ON-Aktie steigt: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial
Tesla-Aktie im Fokus: Tesla wird neuen Model YL laut Elon Musk vielleicht nie in die USA bringen
Analysen zu Tesla
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
