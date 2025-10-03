DAX24.386 -0,2%Est505.650 +0,1%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,65 +1,1%Nas22.890 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,64 +0,5%Gold3.879 +0,6%
So entwickelt sich Tesla

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

03.10.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 439,50 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
363,15 EUR -10,85 EUR -2,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 439,50 USD. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 446,72 USD an. Bei 443,57 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.579.757 Tesla-Aktien.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 488,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,12 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 51,74 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 260,63 USD an.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 22,50 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 15.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,74 USD fest.

Redaktion finanzen.net

