Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verliert am Freitagabend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Tesla. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,1 Prozent auf 418,20 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Tesla-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 418,20 USD. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 416,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 443,57 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 19.638.352 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2024 auf bis zu 488,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 212,12 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 49,28 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten Tesla-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 265,00 USD.
Tesla ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,33 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,42 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,78 Prozent auf 22,50 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25,50 Mrd. USD gelegen.
Die Tesla-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.10.2025 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 1,74 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie
Tesla-Aktie schließt dennoch deutlich tiefer: Mehr Auslieferungen im dritten Quartal als je zuvor
Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neuer Model Y
Geschätztes Vermögen von CEO der Tesla-Aktie Musk erreicht wichtige Milliarden-Marke
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:31
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
