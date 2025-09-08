Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagabend nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 346,56 USD.

Die Tesla-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 346,56 USD an der Tafel. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 350,75 USD zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 343,82 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 348,31 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 8.377.746 Aktien.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2024 auf bis zu 212,12 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,79 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 249,38 USD an.

Am 23.07.2025 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,42 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,50 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,73 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

