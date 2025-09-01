Daimler Truck Aktie
Marktkap. 30,26 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die europäischen Investitionsgüterhersteller seien seit Jahresbeginn gesunken, da die US-Zölle für neue Unsicherheiten hinsichtlich der Geschäftsaussichten sowie eine weitere Verzögerung der zyklischen Erholung sorgten, schrieb Mark Fielding in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Nach der Erholung vor allem der großen Unternehmenstitel im zweiten Quartal sei er deshalb für den Sektor nun etwas neutraler gestimmt. Titel wie Schneider Electric, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius seien aber immer noch attraktiv./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 22:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
39,88 €
|Abst. Kursziel*:
10,33%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
39,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,68%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|10:51
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
