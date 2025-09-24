DAX23.401 -1,1%ESt505.420 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.955 -1,6%Euro1,1736 ±-0,0%Öl69,11 +0,1%Gold3.752 +0,4%
DAX gibt nach -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Trump-Regierung senkt EU-Autozölle -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Medizinaktien, BYD, Plug Power, Novo Nordisk, Rheinmetall im Fokus
Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.
TOP-5-Kursziele der Analysten am 25.09.25
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagmittag verlustreich

25.09.25 12:07 Uhr
Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 37,19 EUR.

Daimler Truck
36,90 EUR -0,56 EUR -1,49%
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 37,19 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 37,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,37 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 211.240 Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 17,96 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 20,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,68 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,25 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 06.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
02.09.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
27.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
