Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 09:06 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 37,39 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 37,53 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,37 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.148 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 17,52 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 17,68 Prozent Luft nach unten.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,68 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,25 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 31.07.2025 vor. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 EUR je Aktie gewesen. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 06.11.2026.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

