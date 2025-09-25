Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagnachmittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 35,75 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 35,75 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,14 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.083.307 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 26,80 Prozent Luft nach oben. Bei 30,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,68 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,89 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 31.07.2025 vor. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.11.2025 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 06.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,59 EUR je Daimler Truck-Aktie.

