Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagmittag

27.09.25 12:43 Uhr
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagmittag entwickeln

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
87.320,5156 CHF -213,3643 CHF -0,24%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
93.487,2196 EUR -241,9395 EUR -0,26%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
81.646,1018 GBP -210,5275 GBP -0,26%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.366.815,9387 JPY -42.356,3755 JPY -0,26%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
109.422,1482 USD -283,1782 USD -0,26%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.201,9408 CHF -19,2594 CHF -0,60%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.428,0666 EUR -21,1165 EUR -0,61%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.993,8667 GBP -18,4137 GBP -0,61%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
600.151,9326 JPY -3.696,8746 JPY -0,61%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.012,3818 USD -24,7159 USD -0,61%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,2280 CHF 0,0043 CHF 0,19%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,3853 EUR 0,0042 EUR 0,18%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,0832 GBP 0,0037 GBP 0,18%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
417,5949 JPY 0,7377 JPY 0,18%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,7919 USD 0,0049 USD 0,18%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6266 CHF -0,0054 CHF -0,85%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,6708 EUR -0,0058 EUR -0,86%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,5858 GBP -0,0051 GBP -0,86%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
117,4379 JPY -1,0222 JPY -0,86%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,7851 USD -0,0068 USD -0,86%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
83,3926 CHF -0,1242 CHF -0,15%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
89,2819 EUR -0,1458 EUR -0,16%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
77,9734 GBP -0,1266 GBP -0,16%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
15.630,5908 JPY -25,5265 JPY -0,16%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gefallen. Um 12:25 fiel der Bitcoin-Kurs um -0,33 Prozent auf 109.343,14 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 109.705,33 US-Dollar gehandelt worden war.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,4 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 66,2 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Litecoin-Kurs -0,59 Prozent schwächer bei 104,05 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 104,67 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Ethereum um -1,12 Prozent auf 3.991,83 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4.037,10 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um -0,57 Prozent auf 545,41 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 548,52 US-Dollar wert.

Zudem gibt Ripple nach. Um -0,16 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 12:25 auf 2,783 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 2,787 US-Dollar wert war.

Nach 20,68 US-Dollar am Vortag ist der Dash-Kurs am Samstagmittag um 1,02 Prozent auf 20,89 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 1,38 Prozent auf 291,67 US-Dollar, nach 287,71 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet NEO um 12:25 ab. Es geht -0,93 Prozent auf 5,681 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 5,734 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1669 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:25 bei 0,1652 US-Dollar.

Daneben fällt Cardano um -1,24 Prozent auf 0,7822 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,7920 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3620 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,3612 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0019 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0020 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0049 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:26 bei 0,0049 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com