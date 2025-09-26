Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagmittag

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagmittag entwickeln

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gefallen. Um 12:25 fiel der Bitcoin-Kurs um -0,33 Prozent auf 109.343,14 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 109.705,33 US-Dollar gehandelt worden war.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,4 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 66,2 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Litecoin-Kurs -0,59 Prozent schwächer bei 104,05 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 104,67 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Ethereum um -1,12 Prozent auf 3.991,83 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4.037,10 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um -0,57 Prozent auf 545,41 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 548,52 US-Dollar wert.

Zudem gibt Ripple nach. Um -0,16 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 12:25 auf 2,783 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 2,787 US-Dollar wert war.

Nach 20,68 US-Dollar am Vortag ist der Dash-Kurs am Samstagmittag um 1,02 Prozent auf 20,89 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 1,38 Prozent auf 291,67 US-Dollar, nach 287,71 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet NEO um 12:25 ab. Es geht -0,93 Prozent auf 5,681 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 5,734 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1669 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:25 bei 0,1652 US-Dollar.

Daneben fällt Cardano um -1,24 Prozent auf 0,7822 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,7920 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3620 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,3612 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0019 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0020 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0049 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:26 bei 0,0049 US-Dollar.

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.