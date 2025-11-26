DAX23.583 +0,5%Est505.627 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -2,7%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.128 -0,5%Euro1,1556 -0,1%Öl62,46 -0,3%Gold4.151 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- BioNTech übernimmt CureVac -- Dell steigert Gewinn - Umsatz enttäuscht -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Hochtief: Starke Auftragseingänge - und ein weiterer Joker Hochtief: Starke Auftragseingänge - und ein weiterer Joker
Social Media-Phänomen Reddit-Aktie: Eine Konzerngeschichte Social Media-Phänomen Reddit-Aktie: Eine Konzerngeschichte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

Deutsche sind in EU-Behörden weiter unterrepräsentiert

26.11.25 14:31 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung plant "weitere Maßnahmen", um möglichst viele Deutsche für eine Karriere in der EU zu begeistern. "Die Zahl der Deutschen in EU-Institutionen ist im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten tatsächlich nach wie vor zu gering. Daran müssen wir gemeinsam, allen voran mit der EU-Kommission, arbeiten", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin dazu.

Wer­bung

Es gebe keine festen Quoten, aber einen internen Richtwert, der bei 13,8 Prozent liege - "und er wird in den meisten Personalkategorien nicht erreicht", sagte der Sprecher. Im vergleichbaren höheren Dienst der EU-Kommission seien rund 1.500 Deutsche beschäftigt, ein Anteil von 9 Prozent. Im Management sehe es besser aus. Bei den Einstiegsbesoldungen stelle Deutschland dagegen nur sieben Prozent der Beschäftigten, also rund die Hälfte des Richtwertes.

Ein Problem sei, dass es seit sechs Jahren kein großes allgemeines Auswahlverfahren mehr gegeben habe, also keinen sogenannten Concours für EU-Beamte. Der Sprecher sagte: "Wir hoffen eben, dass es diese Möglichkeit bald wiedergeben wird und würden natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten dann darauf hinwirken, dass sich möglichst viele Deutsche dafür auch begeistern können und bewerben würden."/cn/DP/jha