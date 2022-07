Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 01.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 8,06 EUR abwärts. Bei 7,97 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,18 EUR. Zuletzt wechselten 11.816.098 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,93 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 01.07.2022 Kursverluste bis auf 7,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 1,08 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 13,97 EUR.

Am 27.04.2022 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,47 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.328,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.222,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2022 erfolgen. Experten kalkulieren am 26.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Deutsche Bank.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Trading Idee: Deutsche Bank - Abprall an Unterstützung?

Deutsche Bank-Chef Sewing: Die Rezessionsgefahr ist deutlich gestiegen

Deutsche Bank-Aktie macht Verluste wett: Wegen WhatsApp-Nutzung wohl mit finanzieller Belastung kalkuliert - US-Stresstest ohne Probleme

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Martynova Anna / Shutterstock.com