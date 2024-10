Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 15,45 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 15,45 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,43 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.691.249 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,11 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,44 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,663 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,55 EUR an.

Am 24.07.2024 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,43 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Bank am 23.10.2024 vorlegen. Deutsche Bank dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,37 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

3. Quartal 2024: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal

Analysten rätseln: Ist Tesla nur ein Autohersteller oder nicht doch viel mehr?

NIO-Aktie klettert nach Milliarden-Investment - NVIDIA bringt Turbo