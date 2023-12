Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag auf grünem Terrain

Deutsche Bank im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 11,52 EUR nach oben.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 11,52 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,54 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,50 EUR. Bisher wurden heute 1.575.159 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. 7,33 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2023 auf bis zu 7,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,02 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 14,72 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 25.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 7.100,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.918,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,63 Prozent gesteigert.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Deutsche Bank die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

