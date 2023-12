Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 11,48 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 11,48 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 11,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.555.147 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 7,65 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,95 EUR. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Mit Abgaben von 30,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,72 EUR aus.

Deutsche Bank gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,56 EUR gegenüber 0,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.918,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.100,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Deutsche Bank die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,00 EUR je Aktie.

