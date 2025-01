Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag im Plus

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 16,70 EUR nach oben.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 16,70 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 16,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.300.040 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.12.2024 auf bis zu 17,31 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.02.2024 bei 11,52 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,00 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,663 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,450 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 20,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 23.10.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,59 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15,24 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 30.01.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 29.01.2026.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,43 EUR fest.

