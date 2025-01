Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Deutsche Bank

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 16,88 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 16,88 EUR zu. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 16,89 EUR zu. Mit einem Wert von 16,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 159.901 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.12.2024 erreicht. Gewinne von 2,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,52 EUR. Dieser Wert wurde am 09.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,663 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,44 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 23.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,50 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 16,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Deutsche Bank am 30.01.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 29.01.2026 dürfte Deutsche Bank die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,43 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

