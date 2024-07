Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 15,68 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 15,68 EUR. Bei 15,84 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,27 EUR. Bisher wurden heute 2.868.617 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,51 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.07.2023 Kursverluste bis auf 9,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,663 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,450 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 16,78 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,26 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,97 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 23.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Deutsche Bank.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,19 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

