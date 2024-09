Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 14,53 EUR nach.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 14,53 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,52 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.366.394 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2024 markierte das Papier bei 17,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 17,10 Prozent wieder erreichen. Am 25.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 53,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,665 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,31 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 24.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 17,23 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 23.10.2024 erwartet. Deutsche Bank dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,36 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

