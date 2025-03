Deutsche Bank Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Deutsche Bank

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,0 Prozent auf 19,91 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 5,0 Prozent auf 19,91 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 19,71 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.085.214 Deutsche Bank-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 21,12 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,27 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 62,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,679 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 21,19 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 30.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 7,22 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 54,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15,74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Deutsche Bank am 29.04.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 29.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,80 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

