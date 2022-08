Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Trading Idee

Die Aktien der Deutsche Bank sind am Montag am Widerstand um 8,60 Euro nach unten abgeprallt und haben dann Kurs auf den 10er-EMA genommen. Hier konnten sich die Papiere der Deutsche Bank wieder fangen und nach dem Verlaufstief am Vortag bei 8,27 Euro wieder nach oben hochziehen. Aktuell befinden sich die Titel erneut am Widerstand um 8,60 Euro.